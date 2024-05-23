مستشار قانوني: الأنظمة الجديدة حققت نقلة نوعية ومنزلة عالمية ورسخت مبادئ العدالة والشفافية

أكد المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض، تحقيق المملكة نقلات نوعية في جانب سن وإقرار الأنظمة واللوائح التي صدرت أخيرًا، مشيرًا إلى أنها صدرت لتُرسخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة عالميًا في عدة مؤشرات قضائية وتشريعية وقانونية، حسب تقرير التنافسية العالمية.