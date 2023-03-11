يتبوَّأ مكانة مرموقة ضمن رجالات السعودية المخلصين.. مَنْ هو مُصمم العَلَم السعودي؟

وقد بدأت نقطة التحول في حياة حافظ وهبة في علاقته بالسعودية وانتمائه إليها في 14 يناير 1922م، عندما أُبلغ بأن حاكم البحرين لا يرغب في بقائه في البلاد، التي كان قد انتقل إليها من الكويت، وعمل مدرسًا في إحدى مدارسها بالمنامة؛ فاضطر "وهبة" للعودة إلى الكويت على السفينة الكويتية نفسها "الأحمدي"، التي أقلته إلى البحرين، لكنه صُدم عندما أُبلغ بأنه غير مُرحَّب به في الكويت أيضًا بالرغم من إسهامه في تعليم أبنائها، وذلك طبقًا للوثيقة البريطانية رقم (11- س) الصادرة في الـ 14 يناير 1922 من الوكيل السياسي البريطاني في الكويت إلى وزارة خارجية بلاده.