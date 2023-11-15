تم القبض.. جهود الإطاحة بمروّجي المواد المخدرة تتواصل "فيديو"

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في الرياض قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى سبعة مخالفين لنظامَي الإقامة وأمن الحدود، ظهر أحدهم في محتوى مرئي متداول عبر منصات التواصل يمتهن التسوّل غير المباشر بهدف الحصول على المال بمقابل غير مقصود بذاته.