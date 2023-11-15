تم القبض.. جهود الإطاحة بمروّجي المواد المخدرة تتواصل "فيديو"

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في الرياض قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى سبعة مخالفين لنظامَي الإقامة وأمن الحدود، ظهر أحدهم في محتوى مرئي متداول عبر منصات التواصل يمتهن التسوّل غير المباشر بهدف الحصول على المال بمقابل غير مقصود بذاته.
ونجحت شرطة الرياض في القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية اتخذوا من 3 شقق سكنية اوكاراً لترويج 13.5 كجم من مادة الحشيش ومادة الميثامفيتامين المخدر الشبو و3036 قرصاً خاضعا لتنظيم التداول الطبي.
وفي مكة المكرّمة، تم القبض على 8 مقيمين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في فتح غرف الكهرباء، والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها.