استحداث خدمة الدخول إلى مراكز (VFS) من دون موعد للمواطنين .. تعرف عليها

أعلن السفير الفرنسي لدى السعودية عن استحداث خدمة الدخول إلى مراكز VFS من دون موعد للمواطنين السعوديين وذلك ابتداءً من 7 مايو 2024، حيث سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون الحاجة إلى تحديد موعد.
وتفصيلاً سيتم توفير 100 موعد في الرياض و50 موعدًا في الدمام كل يوم، خلال ساعات عمل المركَزَين. وستُقدَّم الخدمة على أساس أسبقية الحضور، مع مراعاة الحصص المحددة يوميًا.
ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة بالإضافة إلى رسوم VFS ، وستُضاف هذه الخدمة إلى خدمة حجز المواعيد، التي ستظل متاحة الموقع VFS الإلكتروني.