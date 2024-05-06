استحداث خدمة الدخول إلى مراكز (VFS) من دون موعد للمواطنين .. تعرف عليها

أعلن السفير الفرنسي لدى السعودية عن استحداث خدمة الدخول إلى مراكز VFS من دون موعد للمواطنين السعوديين وذلك ابتداءً من 7 مايو 2024، حيث سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون الحاجة إلى تحديد موعد.