بعدما فقدنا السيطرة عليها.. "الشايع": شرط واحد لنجاح حملة إبعاد قرود "البابون"

يؤكد الكاتب الصحفي محمد شايع الشايع أن نجاح الحملة الوطنية لإبعاد البابون التي تصدّى لها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بكل شجاعة واقتدار، يتوقف على شرط واحد، وهو تعاون الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية بما يضمن سلامة مجتمعنا من هذه الظاهرة المؤرقة.
وفي مقاله "حملة إبعاد (البابون) وشركاء النجاح" بصحيفة "عكاظ"، يقول "الشايع": "جاءت حملة إبعاد قرود البابون من المناطق السكنية، وتقليل إضرارها؛ نتيجة التحدي الصارخ في استئناسها، وتغير سلوكها، وزيادة أعدادها عن المعدل الطبيعي، فتحوّلت من وحشية تقيم في الجبال وبعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، إلى صديقة للإنسان يلاعبها، ويلاطفها، ويمنحها بعض الطعام، ويلتقط صوراً توثِّق الحدث، دون إدراك لخلل ذلك السلوك، مما عجّل في تزايد العدد، وفقد الإنسان السيطرة على ضبط سلوكها، فأصبحت عدواً للإنسان، مُفسدة للمزارع، قاتلة للحيوانات، ناقلة للأمراض، هادمة لبعض مناطق التنمية من حدائق ومتنزهات.
ويضيف "الشايع" قائلا: "جاءت الحملة ببُعد مختلف وبأهداف واضحة، واستراتيجية عمل تم بناؤها عبر شراكات علمية، ومنهجيات عمل مقننة محلية ودولية، وتسير وفق برمجة زمنية لها نتيجة شجاعة في اتخاذ القرار من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومباركة ودعم من ولاة الأمر؛ وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان، لذلك العمل التنموي المرتبط بالبيئة، فتحرك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بقيادة الرئيس التنفيذي د.محمد علي قربان وفريق عمله، ودعم من وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي، فتم رسم خطة عمل واضحة وحصر للأعداد، ومقابلة للمجتمع المحلي، وعقد ندوات ومؤتمرات؛ وفق مستهدفات محددة، ومقننات قابلة للقياس والتقييم".
ويؤكد "الشايع" أنه: "لم يغفل دور المجتمعات المحلية في دعم النجاح والتسريع في تحقيق الأهداف المرسومة للحملة، لتصبح التشاركية المجتمعية من أهم عوامل نجاح حملة إبعاد قرود البابون القائمة، التي يعمل الرئيس التنفيذي وفريق عمله على الشفافية، والتوعية، وضرورة تطبيق الأنظمة من أجل تعزيز ثقة المواطنين بعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ولإدراك المجتمع بالحراك القائم على أرض الواقع، وأن مرحلة التخطيط تمت بمشاركتهم، حيث تم الالتقاء بكل الفئات وجمع البيانات بدقة، لتوثيق العلاقة واستمرارها بين الهيئات المحلية في هذه الحملة ومختلف شرائح المجتمع حتى الوصول للتوازن البيئي".
كما يؤكد "الشايع" على دور الوعي في هذه القضية، ويقول: "تبرز أهمية رفع مستوى الوعي بين مؤسسات الوطن ذات العلاقة، وبين المجتمعات المحلية؛ ليسهم في تعزيز كفاءة إدارة الحملة، وسلاسة تنفيذ الخطط، وتقليص الفجوة بين المجتمع المحلي، والحملة القائمة من خلال أهمية الإنسان في التعاون، ودوره الفاعل في ضبط سلوكه باتباع الأنظمة البيئية الخاصة بهذا الكائن من التوقف عن إطعامه، وإبعاد الأطعمة الزائدة عن أماكن وصول القرود لها، وضرورة عدم رمي مخلفات الخضار والفواكه من المزارع في متناول القرود؛ لأنها ستجلب القرود للمزارع".
ويطالب "الشايع" بمساهمة فاعلة من المؤسسات التعليمية والدينية، ويقول: "وتسهم المؤسسات التعليمية من جامعات، وكليات، في البحث والتقصي وتوجيه مشاريع التخرج بما يمس حاجة ومشاكل المجتمع المحلي وعلى رأسها ظاهرة انتشار قرود البابون، وطرق التوعية المثلى. وتوجيه المدارس لتفعيل بعض الأيام للحديث عن أهمية الفرد بالتعاون لحل هذه المشكلة، وعلى مسؤولي المساجد التنبيه على الخطباء بضرورة المشاركة في خطب الجمعة، وبعض التوجيهات القصيرة دبر الصلوات بأهمية الإنسان في حفظ التوازن البيئي وتعاونه في تطبيق التعليمات للتسريع في القضاء على هذه الظاهرة".
وينهي "الشايع" قائلًا: "إن نجاح الحملة الوطنية لإبعاد البابون التي تصدى لها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بكل شجاعة واقتدار مرهون بتعاون الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية بما يضمن سلامة مجتمعنا من هذه الظاهرة المؤرقة".