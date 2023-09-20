بعدما فقدنا السيطرة عليها.. "الشايع": شرط واحد لنجاح حملة إبعاد قرود "البابون"

وفي مقاله "حملة إبعاد (البابون) وشركاء النجاح" بصحيفة "عكاظ"، يقول "الشايع": "جاءت حملة إبعاد قرود البابون من المناطق السكنية، وتقليل إضرارها؛ نتيجة التحدي الصارخ في استئناسها، وتغير سلوكها، وزيادة أعدادها عن المعدل الطبيعي، فتحوّلت من وحشية تقيم في الجبال وبعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، إلى صديقة للإنسان يلاعبها، ويلاطفها، ويمنحها بعض الطعام، ويلتقط صوراً توثِّق الحدث، دون إدراك لخلل ذلك السلوك، مما عجّل في تزايد العدد، وفقد الإنسان السيطرة على ضبط سلوكها، فأصبحت عدواً للإنسان، مُفسدة للمزارع، قاتلة للحيوانات، ناقلة للأمراض، هادمة لبعض مناطق التنمية من حدائق ومتنزهات.