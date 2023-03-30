"معهد الخليج العالي للتدريب" فرع النزهة يحصل على الاعتماد المؤسسي المشروط لمدة عام

حصل معهد الخليج العالي للتدريب فرع النزهة (رجال) التابع لشركة الخليج للتدريب والتعليم، على شهادة الاعتماد المؤسسي المشروط لسنة واحدة، من شهر مارس 2023 وحتى شهر فبراير 2024، من المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مركز مسار) أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في إطار سعي شركة الخليج إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات التدريبية التي تقدمها؛ حيث إن حصول الشركة على شهادة الاعتماد المؤسسي؛ يعني أن جودة التدريب التي تقدّمها ستخضع للتوثيق من قِبَل الهيئة، كما أن معايير الجودة وعملية الاعتماد والمراجعة التي تم وضعها من قِبَل الهيئة؛ سوف تركز على دعم شركة الخليج لمواصلة رفع جودة المدربين وعملية التدريب وعمليات الجودة الداخلية لتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بها، والتأكد من أن المخرجات التدريبية تتناسب مع تطلعات سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف.
ويضيف حصول شركة الخليج على الاعتماد المؤسسي، إلى اهتمام الشركة بالحصول على اعتمادات محلية ووطنية تعمل بشكل مباشر على تطبيق رؤية 2030.