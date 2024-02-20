تطور أداء 3 مكونات بالمنظومة.. ما استراتيجيات التحول الإعلامي في المملكة؟

وتنهض إستراتيجيات عام التحول الإعلامي في المملكة، على أربع ركائز أساسية تستلهم رؤية قيادة المملكة، والركائز هي: الأرقام، والمؤشرات، والشغف، والعمل، وتحدد هذه الركائز إلى حد كبير ملامح خطاب الإعلام السعودي، الذي سيستند في توجهه إلى الجمهور، وفي إبراز منجزات تحقيق مستهدفات الرؤية، سيستند إلى الأرقام والمؤشرات، لتقديم صورة حقيقية عن نتائج الأعمال التي تشهدها كل القطاعات، كما سيستند إلى شغف برسالة الإعلام السعودي، والعمل الدؤوب على تحقيقها.