"الحياة الفطرية": المرحلة الأولى لمبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية تستمر لنهاية 2023

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المرحلة الأولى لمبادرة تصحيح الأوضاع غير النظامية للكائنات الفطرية (أنشطة بيع الكائنات الفطرية - قطاع الأعمال) تستمر إلى 31/ 12/ 2023. لافتًا إلى أن المركز سيعلن المرحلتين الثانية والثالثة، اللتين تشملان قطاع الأفراد، في وقت لاحق.
وقال المركز: "تستمر المبادرة في مرحلتها الأولى، التي تستهدف أنشطة بيع الكائنات الفطرية غير النظامية (الظلفيات، الببغاوات، الزواحف وغير السامة)، وغيرها، من 2023/ 7/ 1م إلى 2023/ 12/ 31م لقطاع الأعمال".
وأضاف: "وسيعلن المركز المرحلتين الثانية والثالثة للمبادرة، اللتين تستهدفان (مراكز الإيواء والإكثار وعرض الكائنات) و(الاقتناء والملكية الخاصة) في وقت لاحق".