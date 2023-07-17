"الحياة الفطرية": المرحلة الأولى لمبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية تستمر لنهاية 2023

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المرحلة الأولى لمبادرة تصحيح الأوضاع غير النظامية للكائنات الفطرية (أنشطة بيع الكائنات الفطرية - قطاع الأعمال) تستمر إلى 31/ 12/ 2023. لافتًا إلى أن المركز سيعلن المرحلتين الثانية والثالثة، اللتين تشملان قطاع الأفراد، في وقت لاحق.