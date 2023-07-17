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"الحياة الفطرية": المرحلة الأولى لمبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية تستمر لنهاية 2023

تستهدف أنشطة بيع "الظلفيات والببغاوات والزواحف غير السامة" وغيرها
"الحياة الفطرية": المرحلة الأولى لمبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية تستمر لنهاية 2023

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المرحلة الأولى لمبادرة تصحيح الأوضاع غير النظامية للكائنات الفطرية (أنشطة بيع الكائنات الفطرية - قطاع الأعمال) تستمر إلى 31/ 12/ 2023. لافتًا إلى أن المركز سيعلن المرحلتين الثانية والثالثة، اللتين تشملان قطاع الأفراد، في وقت لاحق.

وقال المركز: "تستمر المبادرة في مرحلتها الأولى، التي تستهدف أنشطة بيع الكائنات الفطرية غير النظامية (الظلفيات، الببغاوات، الزواحف وغير السامة)، وغيرها، من 2023/ 7/ 1م إلى 2023/ 12/ 31م لقطاع الأعمال". ‏ ‏

وأضاف: "وسيعلن المركز المرحلتين الثانية والثالثة للمبادرة، اللتين تستهدفان (مراكز الإيواء والإكثار وعرض الكائنات) و(الاقتناء والملكية الخاصة) في وقت لاحق".

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
الكائنات الفطرية

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