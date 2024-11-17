"العتيبي" محذِّرًا: الهواتف الذكية ووسائل التواصل عزلتْنا عن أقرب الناس إلينا

وفي مقاله "الأسرة في زمن التكنولوجيا" بصحيفة "الرياض"، يقول "العتيبي": "تعدُّ الأسرةُ، منذ الأزل، الحاضنَ الأول والملاذَ الآمن لكل فرد، تُعطي الفرد الشعور بالأمان والانتماء، وتغرس فيه القيم منذ الصغر. لكنّنا اليوم نعيش في عصر التكنولوجيا السريعة؛ حيث تتزايد التحديات أمام الأسرة لتظلّ متماسكة؛ ففي زمن الاتصال والتواصل تواجه الكثيرُ من الأسر أزمةَ تواصل بين أفرادها تصل في بعض حالاتها إلى التباعد والانقطاع، بل للقطيعة؛ إذ نعيش اليوم في عصر تطغى فيه الخصوصية الفردية والفردانية، عصر أدخل الكثير من التغيرات، خاصة على عادات وتقاليد الأجيال الناشئة؛ حيث بات الجيل الجديد "جيل Z" ينظر إلى الحياة بمنظور يختلف عن الأجيال السابقة. الهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت؛ جميعها صنعت عالمًا موازيًا يقضي فيه الأبناء ساعات طويلة، وقد أثّر ذلك على الترابط الأسري والواجبات المشتركة بين أفراد الأسرة".