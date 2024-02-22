الحجاج والمنتجات والصادرات.. اكتشف "التجارة في غرب السعودية زمن التأسيس"

أشارت وزارةُ التجارة إلى طبيعة التجارة في زمن التأسيس، وتحديدًا غرب الدولة السعودية، وأبرزت بعض المنتجات المباعة في الأسواق والصادرات.
وأوضحت الوزارة أن التجارة في غرب الدولة السعودية زمن التأسيس قامت على احتياجات الحجاج، واعتمدت إلى حدٍّ كبير على الواردات، باستثناء تصدير التمور من بعض الواحات؛ حيث كانت مكة مركزًا للتبادل التجاري بالمنطقة.
وأضافت، عبر حسابها على منصة "إكس": أبرز المنتجات التي كانت تباع في الأسواق: "الحبوب بأنواعها، والبن والشاي، والخشب، والسجاد، والتوابل، والدقيق، والأواني الفخارية".
وعن أبرز صادرات المنطقة في ذلك الوقت، قالت: "المواشي بأنواعها، والصوف، والتمور من المدينة المنورة، والحناء، والملح الصخري من تيماء".