الحجاج والمنتجات والصادرات.. اكتشف "التجارة في غرب السعودية زمن التأسيس"

وأوضحت الوزارة أن التجارة في غرب الدولة السعودية زمن التأسيس قامت على احتياجات الحجاج، واعتمدت إلى حدٍّ كبير على الواردات، باستثناء تصدير التمور من بعض الواحات؛ حيث كانت مكة مركزًا للتبادل التجاري بالمنطقة.