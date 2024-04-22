HONOR تقود الثورة القادمة في عالم الهواتف الذكية مع ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

تقود شركة HONOR مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال تقديم تجارب استخدام رائدة من خلال دمج خصائص الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية بفضل رؤيتها المتميزة للمستقبل. وقد ساهمت هذه الرؤية في تطوير تجربة المستخدمين لهواتفهم الذكية بشكل سريع جدًا لتواكب التطور الهائل في تفاعلات المستخدمين مع هواتفهم الذكية.
ومع إدراك HONOR للقوة التي تمتلكها استخدامات الذكاء الاصطناعي، أخذت الشركة خطوات كبيرة لدمج تلك التكنولوجيا في هواتفها الذكية، وبذلك أعطت للمستخدمين تجربة استخدام ثورية في أسواقها بشكل عام وبشكل أخص في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعلى الرغم من صعوبة إحداث طفرة تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية، إلا أن HONOR قد قامت بخطوات كبيرة في هذا الاتجاه. وتستمر الشركة في استكشاف وتطوير حدود جديدة للتكنولوجيا مع كل منتج جديد تطرحه في الأسواق. تعزي شركة HONOR هذا التطور الكبير إلى استراتيجيتها التي تتكون من 4 خطوات. كل خطوة من تلك الخطوات تهدف إلى تعظيم قوة الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية. تهدف الشركة أيضاً إلى توحيد عدة أجهزة تحت مظلة نظام وحيد يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ما سيمكن النظام من تعزيز القدرة على تخصيص الموارد وتطوير قدرات الاتصال بشكل فعال بغض النظر عن الجهاز المُستخدم. وعن طريق إعادة النظر في تصميم نظام التشغيل للهواتف الذكية مع تقديم MagicOS 8.0، تسعى شركة HONOR لأن تقدم نظام تشغيل مخصص إلى حد كبير ليناسب احتياجات كل مستخدم ليصبح كل هاتف قابل للتخصيص وفقاً لاحتياجات المستخدم.
تتيح HONOR لمستخدميها القوة الكاملة للاستفادة من التقنيات الذكية عن طريق دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عدة مزايا متنوعة في أجهزتها. على سبيل المثال، تتيح الشركة لمستخدميها التقاط صور أفضل عن طريق التعرف على المشهد بشكل تلقائي وتخصيص الإعدادات لتحصل على أفضل صورة ممكنة. عززت أيضاً HONOR التوافق ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة على أجهزتها مع الذكاء الاصطناعي السحابي، وكل ذلك يتوافق مع رؤية HONOR الطامحة لإعطاء مستخدميها القوة الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي الغير محدودة والتي منها المحتوى المُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكل ذلك من خلال الهواتف الموجودة في جيوب المستخدمين. وبينما يهتم الكثير من المصنعين بالذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيقات فقط، تتبع HONOR استراتيجية أكثر شمولية لتقديم تجربة مستخدم أفضل بكثير مما سبق، من أهم سمات هذه الاستراتيجية قدرات الاتصال السلس، والتفاعلات المُخصصة لكل مستخدم، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية.
خير مثال لتلك الإستراتيجية هو هاتف HONOR الجديد Magic6 Pro والذي يمثل خير دليل على ابتكارات HONOR المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويستخدم الهاتف الجديد عدة تطبيقات تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال الجديد. مع عدة مزايا مبتكرة في قدرات التصوير، وجودة الشاشات، وكذلك الأداء وتجربة المستخدم حيث يقدم هاتف HONOR Magic6 Pro معيار جديد للصناعة.
من أهم التقنيات التي يقدمها HONOR Magic6 Pro هو نظام الكاميرات الجديد المسمى بـ AI Falcon والمستوحى من عين الصقر وهو نظام جديد يستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة والتي تساعد المستخدم في التقاط صور بتفاصيل مذهلة. بالمقارنة مع الهاتف السابق HONOR Magic5 Pro، يقدم هاتف HONOR Magic6 PRO عدة ابتكارات جديدة في تقنيات استشعار الحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا النظام بعصارة ابتكار ومجهودات فريق البحث والتطوير في HONOR. وبينما اعتمدت النسخة السابقة من هذا النظام على 270,000 صورة مخصصة لتدريب النظام على التقاط الحركات السريعة كالقفز والحركة والجري. تقدم النسخة الجديدة تطويراً على النسخة السابقة بواقع 8 مليون صورة تم استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي لتعمل على 10 سيناريوهات مختلفة، وهو ما أنتج قدرات ذكاء اصطناعي أكثر قوة من السابق. وللمساعدة على تحسين دورات النوم للمستخدمين، يقدم الهاتف خاصية عرض ليلية تتأقلم على عادات المستخدم اليومية لتخصيص درجات الألوان وسطوع الشاشة مع قدرة عالية على التخصيص وفقًا لأنماط استخدام كل فرد على حدة.
أفضل دليل على إبداع HONOR في مجال الذكاء الاصطناعي يأتي من نظام تشغيل MagicOS 8.0 الذي يستخدمه هاتف HONOR Magic6 Pro، والذي يستغل قدرات الذكاء الاصطناعي في العديد من السيناريوهات المتنوعة. خاصية Magic Portal على سبيل المثال تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة كتابات المستخدم وتصرفاته أثناء استخدام الهاتف، وتقوم باقتراح تطبيقات متنوعة طبقاً لتلك الكتابات. على سبيل المثال، ستتمكن من سحب الكلام الموجود على الشاشة في المحادثات لتحصل على توجيهات للوصول إلى مقهى قريب منك، أو أن تقوم بإضافة موعد للقاء على تقويمك. للمحافظة على خصوصيتك، تستخدم تقنية Privacy Call 3.0 تقنيات مبتكرة لمنع تسرب الصوت أثناء المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات توجيه الصوت، وبذلك يتمكن المستخدمين من التحدث بكل حرية بدون القلق من سماع محادثاتهم عند تواجدهم في أماكن عامة.
هناك العديد من العقبات التي يواجهها المستخدمين بشكل يومي، وتسعى HONOR لتذليل تلك العقبات وتسهيل حياة مستخدميها. فبدايًة من الاستفادة من الشاشات الكبيرة ذات الدقة العالية لتقليل إرهاق العينين، وصولاً لاستخدام عدة تطبيقات معاً بشكل سلس والمحافظة على استهلاك البطارية لتكفي ليوم كامل، تقدم هواتف HONOR المدعمة بالذكاء الاصطناعي بيئة عمل أفضل لمستخدميها مع دفع حدود ما يمكن لهاتف ذكي أن يحققه في آن واحد.
يتوفر HONOR Magic6 Pro للشراء باللونين الأسود والأخضر مقابل 3999 ريال. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 2158 ريال، تتضمن ساعة HONOR Watch GS 3 وHONOR Care+ والمزيد.
يمكن للمستهلكين الحصول على HONOR Magic6 Pro من خلال متجر تجربة HONOR، متجر HONOR الإلكتروني، مكتبة جرير، اكسترا، STC، Zain، لولو، أمازون، نون ومتاجر البيع الأخرى.