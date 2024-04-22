HONOR تقود الثورة القادمة في عالم الهواتف الذكية مع ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من صعوبة إحداث طفرة تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية، إلا أن HONOR قد قامت بخطوات كبيرة في هذا الاتجاه. وتستمر الشركة في استكشاف وتطوير حدود جديدة للتكنولوجيا مع كل منتج جديد تطرحه في الأسواق. تعزي شركة HONOR هذا التطور الكبير إلى استراتيجيتها التي تتكون من 4 خطوات. كل خطوة من تلك الخطوات تهدف إلى تعظيم قوة الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية. تهدف الشركة أيضاً إلى توحيد عدة أجهزة تحت مظلة نظام وحيد يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ما سيمكن النظام من تعزيز القدرة على تخصيص الموارد وتطوير قدرات الاتصال بشكل فعال بغض النظر عن الجهاز المُستخدم. وعن طريق إعادة النظر في تصميم نظام التشغيل للهواتف الذكية مع تقديم MagicOS 8.0، تسعى شركة HONOR لأن تقدم نظام تشغيل مخصص إلى حد كبير ليناسب احتياجات كل مستخدم ليصبح كل هاتف قابل للتخصيص وفقاً لاحتياجات المستخدم.