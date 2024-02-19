"أمانة الطائف" تعلن استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفال بيوم التأسيس.. هنا التفاصيل

وأوضحت أنها انتهت من كل الاستعدادات التي تضمنت وضع اللوحات الجمالية التعبيرية عن يوم التأسيس، على امتدادات الطرقات الرئيسة والشوارع والساحات المختلفة والميادين، إضافة إلى المنشآت والمباني البلدية بالإنارة الجمالية والأضواء بمناسبة يوم التأسيس، من خلال تركيب 180 بنرًا يحاكي قصة التأسيس موزعة على طرق وشوارع المحافظة.