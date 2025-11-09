مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق ركن الحج والرحلات إلى الحرمين الشريفين

وتقتني المكتبة آلاف الوثائق والمخطوطات والصور التي تتعلق بموضوع الحج، حيث تبرز الأدوار الكبرى التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة حجيج بيت الله المعمور وزواره، إذ تحظى الأماكن والمشاعر المقدسة على امتداد تاريخ المملكة بعناية فائقة بداية بعهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، ومرورا بأبنائه البررة من بعده ملوك المملكة العربية السعودية، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وواكب ذلك حراك ثقافي بغية إظهار القيمة الحضارية والثقافية للإسلام وإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ، والتي كان لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة دور معرفي بارز في هذا الشأن منذ تأسيسها .