مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق ركن الحج والرحلات إلى الحرمين الشريفين

يضم الأرشيف التراثي بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ، مجموعات نادرة عن الحج والحرمين الشريفين، من أهم المواد المعرفية بالعالم، حيث تتشكل من مجموعة من المخطوطات والكتب والمسكوكات والمنمنمات والصور، تندرج ضمن موجودات قاعدة البيانات في المكتبة ، وتبين الاهتمام الكبير من جانب المكتبة بالركن الخامس في الإسلام : الحج.
وتقوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بدور معرفي كبير في رصد وتوثيق الذاكرة التراثية التي تتعلق بالحج، وهو الفريضة الأعمق تأثيرا والأكثر حضورا في لقاءات المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، حيث تكون مكة المكرمة والكعبة المشرفة وبيت الله الحرام، ومنى وعرفات والمدينة المنورة مهوى أفئدة المسلمين الذين يتوافدون لأداء فريضة الحج من مختلف بقاع العالم.
وتقتني المكتبة آلاف الوثائق والمخطوطات والصور التي تتعلق بموضوع الحج، حيث تبرز الأدوار الكبرى التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة حجيج بيت الله المعمور وزواره، إذ تحظى الأماكن والمشاعر المقدسة على امتداد تاريخ المملكة بعناية فائقة بداية بعهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، ومرورا بأبنائه البررة من بعده ملوك المملكة العربية السعودية، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وواكب ذلك حراك ثقافي بغية إظهار القيمة الحضارية والثقافية للإسلام وإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ، والتي كان لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة دور معرفي بارز في هذا الشأن منذ تأسيسها .
وتقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أرشيفاً للصور يعد من أندر المجموعات المصورة في العالم، يبلغ عددها (6000) صورة فوتوغرافية أصلية مفردة أو مجموعات محفوظة في ألبومات، عن الحج وعن الحرمين الشريفين التقطها أشهر مصوري الشرق والمنطقة العربية منذ بدايات التصوير الشمسي عام (1740م) إضافة إلى الصور التي التقطها الرحالة وربان السفن والعسكريون والمبعوثون والقناصل والسياسيون الذي زاروا المنطقة منذ منتصف القرن الماضي وحتي بدايات القرن الحالي. وهذا الأرشيف التاريخي من الصور يعد أحد أهم المصادر الفريدة في العالم التي تجسد صورة المنطقة العربية في الماضي.
ومن بين الكتب المرجعية بالمكتبة مؤلفات اللواء محمد صادق باشا الأربعة «نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر إلي المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية (1877م)»، والثاني « مشعل المحمل في سفر الحج براً (1880م) »، والثالث « كوكب الحج في سفر المحمل بحرًا وسيره براً (1885م)». أما كتابة الأخير فكان « دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج (1885م)»، وتعد هذه الكتب نادرة ومهمة، إذ تضم معلومات عن الوضع الاجتماعي والعمراني للحجاز خلال النصف الأخير من القرن الميلادي الماضي.
ومثلت الإصدارات المطبوعة جانبًا مشرقًا من جوانب عمل المكتبة حيث أصدرت عددًا من الكتب عن الحج والحرمين الشريفين من أبرزها: مكة المكرمة والمدينة المنورة ( صور نادرة) ، وياباني في مكة ترجمة وتعليق الدكتور سمير إبراهيم وسارة تاكاهاشي، وكتاب: الطريق إلى مكة، لمحمد أسد ( ليوبولدفايس) وكتاب: الحج إلى مكة من تأليف: الليدي إيفيلينكوبلد، وكتاب :"مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا" .
وتضم المكتبة عددا كبيرا من المخطوطات عن الحج والحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة ، من بينها: مخطوطة :" قرة العين في أوصاف الحرمين" و" دلائل الخيرات وشوارق الأنوار" و" كتاب النوادر (المسائية) وشرح الثلاثين المسألة ، وخريدة العجائب وفريدة الغرائب، ومزرع الحسنات وشرح دلائل الخيرات، وشرح أقرب المسالك، فضلاً عن مجموعة المصاحف المكتوبة في الحرمين الشريفين.
كما تقتني المكتبة مخطوطة بعنوان:" ساجعة الحرم" كتبها الإمام السيوطي (ت911هـ / 1505م) ونسخت في القرن الثاني عشر الهجري ، والمخطوطة عبارة عن :" مقامة تسمى ساجعة الحرم ، وفيها مفاخرة بين مكة والمدينة والإنصاف بينهما.
ومن المخطوطات الأخرى التي تقتنيها المكتبة وتخص شعيرة الحج "القصيدة الذهبية في مناسك الحج المرعية" لمحمد بن أبي بكر بن رشيد الحلبي، و "سوانح الحجاز" لبهاء الدين محمد بن حسين الحارثي الهذاني (ت 1031هـ / 1622م) ومخطوطته كذلك " رسالة اثنا عشرية حج" و" شرح منظومة الكنتي لورقات إمام الحرمين" لمحمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي (ت 1330 هـ ) وللمخطوطة شروحات كثيرة تقتنيها المكتبة تحت عنوان:" قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين" محمد الحطاب ( ت 954هـ / 1547م) ومحمد المحلي ( ت 864هـ / 1459م) وهي شروحات لكتاب تقتني المكتبة مخطوطته بعنوان:" الورقات" لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ، إمام الحرمين ( ت 478هـ / 1085م) ، بالإضافة إلى مخطوطة " مناسك السجلماسي" لإبراهيم بن هلال السجلماسي ( ت 903هـ /1498م).