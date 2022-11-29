تنظيم النسخة الثالثة من "جولة مسك" في المدينة المنورة

برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة؛ تواصل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" مسيرة جولة العروض التعريفية بتنظيم النسخة الثالثة من "جولة مسك"، وذلك في المدينة المنورة بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 29 - 30 نوفمبر الجاري.
وتعد "جولة مسك" إحدى فعاليات احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة؛ حيث تهدف الجولة إلى دعم وتحفيز وتمكين مجتمع الشباب من خلال رحلة ثرية وممتعة للطاقات الإبداعية، إلى جانب الوصول بأثر "مسك" لمختلف مناطق المملكة.
وانطلقت رحلة "جولة مسك" من مدينة جدة في محطتها الأولى في شهر أكتوبر الماضي، وانتقلت إلى المنطقة الشرقية في محطتها الثانية مطلع الشهر الحالي، حيث شهدت الجولة حتى الآن زيارة أكثر من 5 آلاف زائر، فيما استفاد من ورش العمل التخصصية التي تقدمها الجولة لمجتمع الشباب أكثر من 900 مستفيد ومستفيدة.
ويُشارك في الجلسات الحوارية المصاحبة لـ"جولة مسك" عدد من القادة والرؤساء التنفيذين ورواد الأعمال وأصحاب التجارب المُلهمة الذين يقدمون من خلال مشاركتهم في الجلسات الحوارية التجارب الناجحة والمُلهمة في موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع.
وتقدم "جولة مسك" من خلال المعرض المصاحب صورة متكاملة لماضي وحاضر ومستقبل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، كما يتم التعريف بمسارات مسك الأربعة: مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع، وكذلك الجهات التابعة للمؤسسة: مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومعهد مسك للفنون وشركة مانجا للإنتاج ومدارس مسك ومدارس الرياض.
وعلى هامش "جولة مسك" في المدينة المنورة؛ يُقيم مسار مسك للمجتمع -أحد مسارات مؤسسة مسك- المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب لعام 2022م.
وتسعى "مسك" لتحفيز وتنمية دور الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين، حيث يُزوّد البرنامج المشاركين بمهارات الحوار والمناظرة والتفكير الناقد؛ ليكونوا الصوت المُمثل لشباب منطقتهم.
ودعت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الراغبين في الاستفادة من فعاليات "جولة مسك" في المدينة المنورة إلى التسجيل عبر الرابط: https://hub.misk.org.sa/ar/events/roadshow/misk-tour-medina/
يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تحتفي بمرور 10 سنوات من العطاء المستمر في الإلهام والتشجيع على الإبداع والتمكين والتطوير، وذلك عبر استمرارها في الوصول للشباب في مختلف مناطق المملكة ومدنها، وجمع الخبرات بالمبدعين والموهوبين الشباب على منصة واحدة تتجدد مع إقامة كل نسخة من جولة العروض التعريفية "جولة مسك".