تنظيم النسخة الثالثة من "جولة مسك" في المدينة المنورة

ودعت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الراغبين في الاستفادة من فعاليات "جولة مسك" في المدينة المنورة إلى التسجيل عبر الرابط: https://hub.misk.org.sa/ar/events/roadshow/misk-tour-medina/

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تحتفي بمرور 10 سنوات من العطاء المستمر في الإلهام والتشجيع على الإبداع والتمكين والتطوير، وذلك عبر استمرارها في الوصول للشباب في مختلف مناطق المملكة ومدنها، وجمع الخبرات بالمبدعين والموهوبين الشباب على منصة واحدة تتجدد مع إقامة كل نسخة من جولة العروض التعريفية "جولة مسك".