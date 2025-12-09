طيران ناس يدشن أول منطقة لتسجيل المسافرين الأطفال وعائلاتهم في مطار الدمام

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، افتتاح أول منطقة مخصصة لانهاء اجراءات سفر الأطفال وعائلاتهم في مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ليوسع المبادرة الرائدة التي أطلقت بالفعل في الرياض وجدة، لأول مرة على مستوى شركات الطيران في المملكة، مما يؤكد التزام طيران ناس بتقديم تجربة سفر ممتعة وجذابة لضيوفه الصغار وذويهم.
وتوفر الخدمة الجديدة مناطق ذات ألوان زاهية مصممة لتسهيل إنهاء إجراءات سفر الأطفال وعائلاتهم، وتقليل أوقات الانتظار، وتمكين العائلات من بدء رحلتهم بسهولة. وتُعدّ هذه المبادرة الرائدة استجابةً مباشرة لطموحات العملاء، وتعكس تركيز طيران ناس المستمر على ابتكار الخدمات ورضا العملاء.
وفي يوليو الماضي، أصبح طيران ناس أول شركة طيران تطلق خدمة تسجيل الوصول "للأطفال والعائلات" في المملكة العربية السعودية، حين دشن الخدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثم أطلقها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في أكتوبر الماضي.
وتحت شعار "خلهم أبطال سفرتهم"، تبدأ منطقة الخدمة الجديدة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام في استقبال أوائل مسافريها من الأطفال وذويهم حيث يستمتعون بمزاياها التي لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى توفير بداية مريحة ومبهجة لتجربة سفرهم ، في إطار استراتيجية طيران ناس الأوسع نطاقًا لتعزيز مكانته كشركة الطيران الاقتصادي المفضلة للسفر العائلي في المنطقة.
وتقدم هذه المبادرة الرائدة منصة مصممة خصيصًا لتناسب طول الأطفال، مزينة بشعار طيران ناس الملون وصور تميمة الكابتن فرناس. وفضلًا عن سرعة الإجراءات، تم تجهيز مناطق الخدمة الجديدة بموظفين مدربين تدريباً خاصاً للتعامل مع احتياجات المسافرين من العائلات، بما في ذلك التعامل مع مقاعد الأطفال وعرباتهم، والأمتعة الزائدة المتعلقة بالسفر مع الأطفال الرضع، وتقديم بطاقات صعود مصممة خصيصا للصغار.
طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.