"فلكية جدة": الانقلاب الشتوي الأحد 06:03 مساءً.. وبداية الشتاء فلكيًا 89 يومًا

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الانقلاب الشتوي سيحدث يوم الأحد المقبل عند الساعة 06:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تصل الشمس إلى أقصى ميل لها على مدار الجدي، معلنة بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الذي يستمر قرابة 89 يومًا، فيما يشهد النصف الجنوبي الانقلاب الصيفي.