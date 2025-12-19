"فلكية جدة": الانقلاب الشتوي الأحد 06:03 مساءً.. وبداية الشتاء فلكيًا 89 يومًا

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الانقلاب الشتوي سيحدث يوم الأحد المقبل عند الساعة 06:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تصل الشمس إلى أقصى ميل لها على مدار الجدي، معلنة بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الذي يستمر قرابة 89 يومًا، فيما يشهد النصف الجنوبي الانقلاب الصيفي.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الانقلاب الشتوي يحدث نتيجة ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس، مبينًا أن تبادل نصفي الكرة الأرضية في استقبال أشعة الشمس هو سبب الفصول الأربعة، وليس لاختلاف المسافة بين الأرض والشمس.
وأوضح أن هذا الاختلاف في طول النهار والليل بين نصفي الكرة الأرضية يُعد دليلًا عمليًا على كروية الأرض، إذ لا يمكن للأرض المسطحة أن تُنتج هذا التباين الدوري في زاوية سقوط أشعة الشمس وتعاقب الفصول.
وقال أبو زاهرة: "في يوم الانقلاب الشتوي يكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس، فتكون الشمس ظاهريًا في أقصى جنوب السماء، مما يجعل النهار في معظم المواقع شمال خط الاستواء أقصر من 12 ساعة، بينما يكون أطول من 12 ساعة في نصف الكرة الجنوبي".
وأضاف: "أما في شمال الدائرة القطبية عند خط عرض 66.5 درجة شمالًا فلا يحدث شروق أو غروب للشمس، إذ تبقى تحت الأفق طوال اليوم، بينما تبقى الشمس فوق الأفق طوال اليوم في الدائرة القطبية الجنوبية عند خط عرض 66.5 درجة جنوبًا، وتحدث ظاهرة شمس منتصف الليل، أحد الأدلة على كروية الأرض".
ويُلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر، وشروق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، وانخفاض قوس مسار الشمس في السماء، وعند الزوال تكون الظلال في أقصى طول لها خلال السنة، مع غروب مبكر للشمس.
وبيّن أبو زاهرة أنه بعد وصول الشمس إلى أقصى نقطة جنوب السماء، يستمر ظهورها من نقطة ثابتة جنوب الأفق لبضعة أيام، قبل أن يبدأ مسارها الظاهري بالتحرك تدريجيًا نحو الشمال نتيجة حركة الأرض في مدارها حول الشمس، لتبدأ بعدها ساعات النهار بالازدياد حتى يحدث الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس 2026، حيث تتساوى ساعات الليل والنهار.