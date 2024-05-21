مركز التحكيم الرياضي السعودي وجامعة الملك فيصل يعقدان ورشة عمل حول آليات فض المنازعات الرياضية

واستعرض الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر بن سعد الجهني خلال الورشة هيكلة القطاع الإشرافي الرياضي وأصحاب المصلحة، واللجان القضائية في الاتحادات الرياضية وآلية فض المنازعات فيها. وسلط الجهني خلال الورشة الضوء على دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في فض المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والخدمات التي يقدمها المركز، والفرص القانونية الواعدة في مجال التحكيم الرياضي.