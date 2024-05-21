مركز التحكيم الرياضي السعودي وجامعة الملك فيصل يعقدان ورشة عمل حول آليات فض المنازعات الرياضية

عقد مركز التحكيم الرياضي السعودي ورشة عمل بالتعاون مع جامعة الملك فيصل تحت عنوان "آليات فض المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي فيها.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر بن سعد الجهني خلال الورشة هيكلة القطاع الإشرافي الرياضي وأصحاب المصلحة، واللجان القضائية في الاتحادات الرياضية وآلية فض المنازعات فيها. وسلط الجهني خلال الورشة الضوء على دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في فض المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والخدمات التي يقدمها المركز، والفرص القانونية الواعدة في مجال التحكيم الرياضي.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة المشاركات المستمرة لمركز التحكيم الرياضي السعودي والتي يحرص من خلالها على نشر ثقافة التحكيم والوساطة وفض المنازعات الرياضية وزيادة الوعي بأعمال ومهام المركز في مجال التحكيم الرياضي.