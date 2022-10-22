المملكة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي بطائرتَيْن مسيّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا ميناء الضبة النفطي

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها على الرغم من كل الجهود التي بُذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم التسهيلات كافة لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.