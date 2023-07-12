"قيادة التحول في صناعة العقار" على طاولة منتدى مستقبل العقار الثالث

ويقوم قادة وصناّع القرار العقاري والاستراتيجيات، في مقدمتهم أصحاب السمو الأمراء وعدد من الوزراء، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى ذات العلاقة، بمناقشة الاستراتيجيات، والتشريعات والأنظمة العقارية، وما لها من تأثير كبير على حاضر ومستقبل الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به الرقمنة في الارتقاء بالقطاع العقاري وفتح مجالات رحبة، استشرافًا لمستقبل زاهر لهذا القطاع الحيوي المهم، ويتعلق هذا أيضًا بدور القطاعين العام والخاص في كيفية تمكين قطاع العقار؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة والنهوض بالعقار، بصورة عامة، لتمكين التحول الاقتصادي من خلال تطوير العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاع العقاري.