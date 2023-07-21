خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس الجابون.. نقلها "قطان"

كما أبدى أونديمبا عن تأكيد دعم بلاده الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر "قطان" عن تقدير وشكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا التأكيد الذي يعبر عن متانة العلاقات بين البلدين، كما أبدى فخامة رئيس جمهورية الجابون عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام في مدينة الرياض.