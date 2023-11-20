"السديس": نحثُّ القاصدين على الاهتمام بالأطفال وغرس تعظيم الحرمَيْن الشريفَيْن في نفوسهم

وقال الشيخ "السديس": "إن للطفولة في الإسلام تشريعات محفوفة بالرحمة، تخص الطفل، وتراعي ضعفه، وتلبي حاجته، وتحفظ حقوقه وكرامته، وتحميه من العبث والعدوانية، وتعريضه للضياع والتشرد، ووصايا والتزامات تصون له حياته، وحسن تربيته وتعليمه.. وقد ضمنت له وهو في مهده حقوقه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذلِكَ...﴾ [البقرة: ٢٣٣]".