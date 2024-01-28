في أولى محطات جولاته بالمنطقة.. "نائب أمير مكة" يصل إلى محافظة الليث

وصل صباح اليوم نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إلى محافظة الليث، في أولى محطات زياراته لمحافظات المنطقة.
واستقبل نائب أمير المنطقة خلال الزيارة، محافظ الليث عمران الزهراني، ومسؤولو الإدارات الحكومية، وعدد من المواطنين.
تأتي جولات نائب أمير مكة المكرّمة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل.
وتهدف الجولات بمحافظات المنطقة إلى الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، والوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.
ويترأس الأمير سعود بن مشعل، اجتماعات المجالس المحلية التي يتخللها استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة، كما تتم مناقشة سبل تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتأخرة، وتذليل المعوقات أمام تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.