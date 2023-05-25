جامعة بيشة تحتفي بتخريج 4063 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 1444هـ/2023م

وألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي كلمة أعرب فيها: في هذا اليوم من أيام وطننا الغالي وبدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله نحتفل بتخرج كوكبة من أبناء وبنات الوطن طلاب وطالبات الدفعة التاسعة من جامعة بيشة بمختلف التخصصات الصحية والعلمية والهندسية والأدبية والتربوية وأن الجامعات هي مراكز الفكر والتأهيل للخريجين لذلك حرصت الجامعة على إنشاء وحدة للتوعية الفكرية تهتم بتخريج طلاب وطالبات ذي قدر عالٍ من الوعي الفكري يدينون بالولاء والإخلاص لوطنهم وقيادتهم.