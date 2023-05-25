جامعة بيشة تحتفي بتخريج 4063 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 1444هـ/2023م

رعى مساء أمس رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1444هـ/2023م، وذلك على ملعب الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ومديري القطاعات الحكومية والأهلية ووكلاء الجامعة ومنسوبيها وعددٍ كبيرٍ من الطلبة والطالبات والخريجين والخريجات وأولياء أمورهم.
وألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي كلمة أعرب فيها: في هذا اليوم من أيام وطننا الغالي وبدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله نحتفل بتخرج كوكبة من أبناء وبنات الوطن طلاب وطالبات الدفعة التاسعة من جامعة بيشة بمختلف التخصصات الصحية والعلمية والهندسية والأدبية والتربوية وأن الجامعات هي مراكز الفكر والتأهيل للخريجين لذلك حرصت الجامعة على إنشاء وحدة للتوعية الفكرية تهتم بتخريج طلاب وطالبات ذي قدر عالٍ من الوعي الفكري يدينون بالولاء والإخلاص لوطنهم وقيادتهم.
وأضاف "صفحي" أن جامعة بيشة واكبت احتياج سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 بدعم من وزير التعليم واستراتيجية منطقة عسير بدعم أمير المنطقة بافتتاح تخصصات نوعية في السياحة والتقنية والعلوم الطبية في مراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم وخلال العام القادم سيتم افتتاح أقسام جديدة منها في الجانب الزراعي والبيئي وتنمية السياحة الريفية وفق رؤية 2030 واستراتيجيات المنطقة واستراتيجية الجامعة.
وأضاف أن جامعة بيشة خلال السنوات الثلاث الماضية حققت إنجازات نوعية من حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات ودخولها التصنيف التايمز لعام 2022 للجامعات العربية لأول مرة منذ تأسيسها وحصول أربعة برامج على الاعتماد الأكاديمي وتوقيع تأهيل 25 برمجًا للاعتماد مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد وأن كليتي الهندسة والحاسب الأول وتقنية المعلومات وقعت اتفاقيات مع منظمة الاعتماد الأمريكية Abet لاعتماد برامجها.
"وأضاف" أن جامعة بيشة حققت مركزًا متقدمًا جدًا في قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية لعام 2022م في مؤشر قياس الأجهزة العام للدولة.
وأما على المستوى الطلابي حقق طلاب وطالبات الجامعة في قسم اللغة الإنجليزية المركز الثالث في مسابقة ترجمان الشعر على مستوى الجامعات السعودية.
وعلى المستوى الرياضي، صعد نادي بيشة إلى فئة (أ) في كرة القدم لأول مرة في تاريخ الجامعة, فيما حقق الطالب محمد المعاوي على مستوى المنتخبات السعودية ومسابقات الجامعات حيث أصبح من لاعبي النخبة في ألعاب القوى على المستوى الوطني.
مقدم عظيم الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة حفظهم الله ولأمير المنطقة على اهتمامه بالجماعة ولوزير التعليم على الدعم ومتابعته وتوجيهاته.