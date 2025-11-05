بالشراكة مع وزارة النقل.. قمة "كوموشن العالمية" تجمع أكثر من 2000 من القادة والخبراء في الرياض ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن مشاركة وزارة النقل والخدمات اللوجستية كشريك استراتيجي، في قمة كوموشن العالمية (CoMotion Global 2025) التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، حيث ينضم معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح الرميح، إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين بالقمة.
وتشهد الرياض إقامة قمة كوموشن العالمية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 2000 من القادة والخبراء وصناع القرار، الذين يمثلون نخبة من الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات التنقل المستدام، والتقنيات الحضرية، والبنية التحتية الذكية، حيث تعكس هذه الاستضافة ما تشهده مدينة الرياض من نمو متسارع وتحولات نوعية في بنيتها التحتية وقدراتها الاقتصادية، ضمن سعيها إلى تأكيد مكانتها كمركز عالمي لصناعة الفعاليات والابتكار الحضري، وتأتي نسخة هذا العام بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى الشراكة مع عدد من الجهات من بينهم مؤسسة بلومبيرغ NEF.
وتعد قمة كوموشن، من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التنقل؛ حيث تأتي النسخة العالمية، امتداداً لسلسلة من الفعاليات الناجحة التي نظّمتها كوموشن في عدد من مدن العالم، منها نسخة CoMotion LA التي استضافتها لوس أنجلوس سنوياً منذ عام 2017، وCoMotion MIAMI التي احتضنتها مدينة ميامي بدءاً من عام 2020، إضافة إلى النسخ التي أقيمت ضمن منتدى موناكو للهيدروجين منذ عام 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد بن عبدالمحسن الرشيد بهذه المناسبة: "تجسّد استضافة الرياض لقمة كوموشن العالمية الرؤية الطموحة التي تسعى من خلالها المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وصناعة الاجتماعات والفعاليات، ومنصة فريدة لاستشراف مستقبل التنقل الحضري، كما تجمع القمة أكثر من 2000 من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين والخبراء في مجالات التنقل الحضري، يمثلون أكثر من 75 دولة، بما في ذلك أكثر من 100 من قادة وعُمداء المدن، وبحضور أكثر من 200 شركة متخصصة تستثمر في حلول التنقل المستقبلية".
وأضاف : "إن استضافة هذا الحدث في الرياض تأتي امتداداً لنجاحات المملكة في جذب وتنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتجسد دور الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في تمكين قطاع الفعاليات ليكون محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وجسراً للتعاون الدولي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً".
من جانبه، قال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح: "يسعدنا في وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن نكون شريكا استراتيجيا لقمة كوموشن العالمية، انطلاقا من التزامنا بدعم الجهود الدولية في تطوير حلول التنقل الحضري المتقدم، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في أنظمة النقل المستقبلية".
وأضاف بقوله: "تمثل هذه الشراكة امتدادا للدور الريادي الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، وتأتي تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات، ويعتمد على بنية تحتية ذكية وتقنيات متقدمة، حيث توفر القمة فرصة متميزة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الدولية، واستكشاف آفاق جديدة للتكامل بين القطاعين العام والخاص".
في السياق ذاته، أوضح جون روسانت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CoMotion، أن "اختيار الرياض لعقد هذه القمة العالمية، هو انعكاس طبيعي للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مجالات الابتكار الحضري"، مبيناً أن "الرياض أصبحت نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل، بما تمتلكه من رؤية واضحة"، مشيراً إلى أن الرياض باتت بيئة مثالية لتطبيق الأفكار وتحويلها إلى تجارب علمية، في ظل جاهزيتها لقيادة مستقبل التنقل الحضري في المنطقة والعالم.
ويشارك في قمة CoMotion GLOBAL 2025 نخبة من المتحدثين البارزين عالمياً في مجالات التنقل الحضري والتقنيات المبتكرة، من بينهم ماتي ريماتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةRimac Automobili الرائدة في تطوير المركبات الكهربائية عالية الأداء، وفاليري لابي، الرئيسة التنفيذية الشريكة في WAHUالمتخصصة في حلول التنقل الحضري بإفريقيا، ومايكل مولر، الرئيس التنفيذي لشركة "تسارع لاستثمارات التنقل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، كما يشارك في القمة لادي ديلانو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Moove، التي تعَد من الشركات البارزة في قطاع تمويل المركبات الذكية.
وتضم قائمة المتحدثين -أيضاً- عدداً من الشخصيات القيادية المؤثرة، من أبرزهم دانكن ووكر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Skyports المتخصصة في البنية التحتية للتنقل الجوي، وريلي برينان، الشريك في صندوقTrucks VC الأمريكي للاستثمار في مستقبل التنقل، وشاز أومير، رئيس قسم الاستراتيجية في وزارة النقل الأمريكية، وإيفون آكي-ساوير، عمدة مدينة فريتاون بسيراليون والرئيسة المشاركة لمجموعة C40، وناسيفي مويا، العمدة التنفيذية لمدينة تشواني/بريتوريا بجنوب أفريقيا.
وتأتي استضافة الهيئةُ العامة للمعارض والمؤتمرات لقمة كوموشن العالمية، ضمن جهودها لاستقطاب الفعاليات العالمية المؤثرة، وإبراز الدور الريادي للمملكة في صياغة مستقبل قطاع الفعاليات وصناعة التنقل، وترسيخ حضور الرياض كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات على المستويين الإقليمي والدولي.
بادر بالتسجيل المجاني الآن، ولمعرفة المزيد عن تفاصيل القمة يرجى زيارة الرابط التالي: www.comotionglobal.com