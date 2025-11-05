بالشراكة مع وزارة النقل.. قمة "كوموشن العالمية" تجمع أكثر من 2000 من القادة والخبراء في الرياض ديسمبر المقبل

وتشهد الرياض إقامة قمة كوموشن العالمية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 2000 من القادة والخبراء وصناع القرار، الذين يمثلون نخبة من الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات التنقل المستدام، والتقنيات الحضرية، والبنية التحتية الذكية، حيث تعكس هذه الاستضافة ما تشهده مدينة الرياض من نمو متسارع وتحولات نوعية في بنيتها التحتية وقدراتها الاقتصادية، ضمن سعيها إلى تأكيد مكانتها كمركز عالمي لصناعة الفعاليات والابتكار الحضري، وتأتي نسخة هذا العام بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى الشراكة مع عدد من الجهات من بينهم مؤسسة بلومبيرغ NEF.