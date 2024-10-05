بعد ساعات من تقرير "سبق".. "المركز الوطني للوقاية" يتفاعل مع نفوق مواشي أبو عريش

وأكدوا أن فرع "الزراعة" أخذ عينات من بعض مُلاك المواشي الأسبوع الماضي، لكن النتائج لم تظهر حتى الآن، على حد قولهم؛ ما جعل المرض غامضًا، والأدوية غير مجدية.

وقال أحد المربين لـ"سبق" من قرية أبو السلامة: منذ منتصف أغسطس حتى الآن نفق عندي نحو 30 رأسًا من الماشية، بما فيها صغار الإناث، بعد وضعها بأيام قليلة. لافتًا إلى أنهم يتجهون إلى الصيدليات البيطرية التجارية دون جدوى؛ فكل صيدلية تصرف علاجات معينة حسب وصف مالك الماشية للمرض، دون تشخيص دقيق لمعرفة السبب الرئيسي.