بعد ساعات من تقرير "سبق".. "المركز الوطني للوقاية" يتفاعل مع نفوق مواشي أبو عريش

بعد أقل من ثلاث ساعات من نشر تقرير عبر "سبق"، بعنوان "غموض بشأن حالات نفوق جماعي في مواشٍ بأبو عريش.. ومطالبات بالتدخل"، تفاعَلَ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"؛ إذ تم التواصل مع المتضررين لمباشرة الحالات.
وكان عدد من مُربي الماشية في عدد من قرى محافظة أبو عريش بمنطقة جازان قد اشتكوا من حالات النفوق التي تشهدها مواشيهم منذ منتصف أغسطس الماضي، وقالوا لـ"سبق" إنه يتركز بشكل كبير في المواشي بعد ولادتها، فيما تختلف الأعراض، لكنها تبدأ في المجمل بعرج، ثم هزال وضعف، وأخيرًا النفوق والموت.
وأكدوا أن فرع "الزراعة" أخذ عينات من بعض مُلاك المواشي الأسبوع الماضي، لكن النتائج لم تظهر حتى الآن، على حد قولهم؛ ما جعل المرض غامضًا، والأدوية غير مجدية.
وقال أحد المربين لـ"سبق" من قرية أبو السلامة: منذ منتصف أغسطس حتى الآن نفق عندي نحو 30 رأسًا من الماشية، بما فيها صغار الإناث، بعد وضعها بأيام قليلة. لافتًا إلى أنهم يتجهون إلى الصيدليات البيطرية التجارية دون جدوى؛ فكل صيدلية تصرف علاجات معينة حسب وصف مالك الماشية للمرض، دون تشخيص دقيق لمعرفة السبب الرئيسي.
وأوضح أن جميع القرى المجاورة لقريته شهدت نفوقًا، كما شهدت حظيرة شقيقه نفوقًا، آخرها كان يوم أمس.
وطالب المتضررون فرع الزراعة بالمحافظة والمنطقة بالتدخل العاجل؛ لمنع المزيد من حالات النفوق بين مواشيهم، لافتين إلى أن المرض يظهر من طريقته أنه ينتقل من ماشية لأخرى؛ وهو ما قد يسبب مشكلة في حال بيع مواشٍ مريضة في السوق؛ إذ قد تتوسع الرقعة المرضية وحالات النفوق.
وكان فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة جازان قد بدأ في نهاية إبريل الماضي الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024م، وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.
وأوضح عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع، المدير العام للفرع، أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 250.000 رأس من المواشي في منطقة جازان، مشيرًا إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر لمدة شهرين بداية من اليوم؛ بهدف الوقاية والتوعية والتثقيف بمرض الحمى القلاعية في المواشي؛ لحماية الثروة الحيوانية، واستدامتها.
ودعا فرع المركز بجازان جميع مُربي الماشية إلى التقديم عبر منصة "نما" الإلكترونية؛ للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات منطقة جازان؛ للتنسيق بهذا الشأن.