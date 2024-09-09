"أدير العقارية" تواصل تألقها وتحقق مبيعات لامست 400 مليون ريال خلال 15 دقيقة في مزاد "لابيرلا"

وسط حضور نوعي كبير من نخبة رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين، حققت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في التسويق العقاري بالمملكة، نجاحًا لافتًا في مزاد "لاَبِيرلاّ" الذي أقيم اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024م، في قاعة المها بفندق كمبينسكي العثمان الخُبر، وشهد بيع أرض استثمارية فريدة تمتد على مساحة 180 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 388,350,000 ريال, )شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي(، مما يؤكد جاذبية الخبر للاستثمار العقاري، ومكانتها الاستثمارية الرفيعة.
وقد حظي المزاد بإقبال استثنائي، حيث شهد منافسة شديدة بين المشاركين الذين أدركوا الفرصة الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها "لاَبِيرلاّ" بموقعه الاستراتيجي على كورنيش الخبر وإطلالته المباشرة على الخليج العربي.
من جهته، أعرب "متعب بن حمد آل سعد" الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية عن سعادته بنجاح مزاد "لاَبِيرلاّ" وبيع الأرض، مقدمًا التهنئة إلى المستثمرين الذين نجحوا في الفوز بهذه الفرصة الواعدة.
وأكد "آل سعد" أن نجاح المزاد، يعكس قوة السوق العقاري في المنطقة الشرقية، وأهمية الفرصة المطروحة، ويؤكد جاذبية الخبر كوجهة استثمارية وسكنية متميزة، بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وهي تشهد نموًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على العقارات المميزة، مما يوفر للمستثمرين بيئة استثمارية مثالية.