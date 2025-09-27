مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشاريع إنسانية وغذائية وطبية في 6 دول دعماً للفئات الأشد احتياجًا

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلسلة من المشاريع الإغاثية والتنموية الجديدة في عدد من الدول، ضمن التزام المملكة بتعزيز الأمن الغذائي والصحي والتعليمي للفئات الأكثر حاجة حول العالم.
ففي بوركينا فاسو، أطلق المركز مشروع دعم الأمن الغذائي عبر توزيع 38.900 سلة غذائية يستفيد منها 233.400 فرد، وذلك امتدادًا لتعهد المملكة لدول بحيرة تشاد المعلن في مؤتمر جدة 2024م.
وفي اليمن، وزّع المركز المستلزمات التعليمية لطلاب محافظة لحج ضمن مشروع يشمل أربع محافظات، مستفيدًا منه أكثر من 13.500 طالب وطالبة، ويهدف إلى تحسين البيئة التعليمية للأطفال النازحين والمجتمع المضيف.
كما وزّع المركز في السودان 1.400 سلة غذائية في ولاية شمال كردفان، استفاد منها 8.362 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م.
وفي موريتانيا، اختتم المركز مشروعه الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة في العاصمة نواكشوط، حيث أُجريت 28 عملية قلب مفتوح، و95 عملية قسطرة، و3 عمليات باستخدام تقنية (TAVI)، جميعها تكللت بالنجاح.
وفي سوريا، وزّع المركز 416 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق، استفاد منها 416 أسرة ضمن برامج المساعدات المستمرة.
أما في باكستان، فقد نفّذ المركز عدة مبادرات، شملت توزيع 4.100 سلة غذائية على 28.862 فردًا في ستة أقاليم، وحفر بئر ارتوازية مزودة بمنظومة طاقة شمسية في محافظة تعز باليمن يستفيد منها أكثر من 2.000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توزيع 1.233 حقيبة إيوائية استفاد منها 8.631 فردًا في مناطق متضررة من الفيضانات.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني للمملكة عبر ذراعها الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة، بما يعكس التزامها المستمر بتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم، وترسيخ دورها الريادي في دعم الأمن الغذائي والصحي والتنموي عالميًا.