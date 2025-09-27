مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشاريع إنسانية وغذائية وطبية في 6 دول دعماً للفئات الأشد احتياجًا

أما في باكستان، فقد نفّذ المركز عدة مبادرات، شملت توزيع 4.100 سلة غذائية على 28.862 فردًا في ستة أقاليم، وحفر بئر ارتوازية مزودة بمنظومة طاقة شمسية في محافظة تعز باليمن يستفيد منها أكثر من 2.000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توزيع 1.233 حقيبة إيوائية استفاد منها 8.631 فردًا في مناطق متضررة من الفيضانات.