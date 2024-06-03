طيران ناس يعلن 17 وجهة لصيف 2024 من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ابتداءً من يونيو

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن قائمة وجهاته لموسم صيف 2024، والتي تشمل 17 وجهة صيفية، بينها مدينة العلمين المصرية بالساحل الشمالي لأول مرة، برحلات تنطلق من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، لتوفير خيارات متنوعة لضيوفه عبر شبكة رحلاته الدولية.
وتشمل وجهات طيران ناس الصيفية للعام الجاري، كل من انطاليا وبودروم واسطنبول وطرابزون في تركيا، وتبليسي وباتومي في جورجيا ، وباكو في أذربيجان، وصلالة في عمان، والغردقة وشرم الشيخ والعلمين في مصر، وبراغ بجمهورية التشيك، والعاصمة البوسنية سراييفو، وتيرانا الألبانية، بالاضافة إلى بودغوريتسا عاصمة مونتينيغرو "الجبل الأسود"، ومدينتي فيينا وسالزبورج في النمسا وذلك ابتداء من شهر يونيو المقبل.
ويمكن حجز الرحلات الآن من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو التطبيق أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.