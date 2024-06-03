طيران ناس يعلن 17 وجهة لصيف 2024 من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ابتداءً من يونيو

وتشمل وجهات طيران ناس الصيفية للعام الجاري، كل من انطاليا وبودروم واسطنبول وطرابزون في تركيا، وتبليسي وباتومي في جورجيا ، وباكو في أذربيجان، وصلالة في عمان، والغردقة وشرم الشيخ والعلمين في مصر، وبراغ بجمهورية التشيك، والعاصمة البوسنية سراييفو، وتيرانا الألبانية، بالاضافة إلى بودغوريتسا عاصمة مونتينيغرو "الجبل الأسود"، ومدينتي فيينا وسالزبورج في النمسا وذلك ابتداء من شهر يونيو المقبل.