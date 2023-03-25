"المسند": حالنا مع "العميقة" كمن يخيم قرب جادة فتمر سيارة سريعة!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه "عندما تسمع أن منخفضًا جويًّا متوسطيًّا عميقًا سيمرّ في المنطقة وخاصة في فصل الربيع؛ فإن ذلك يعني أن اضطرابًا وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها السعودية".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه في مثل هذه الحالة سيكون "نصيب السعودية -عادة- لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلبًا على أجواء المنطقة لبضعة أيام، والله أعلم".
وأضاف: "حالنا مع المنخفضات الجوية المتوسطية العميقة (ذات الضغط المنخفض الشديد) كحال من يُخَيّم قرب جادة (مسحية)، فتمر سيارة سريعة مُخَلّفة غبارًا فتؤثر على مخيمنا لفترة من الوقت".