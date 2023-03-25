"المسند": حالنا مع "العميقة" كمن يخيم قرب جادة فتمر سيارة سريعة!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه "عندما تسمع أن منخفضًا جويًّا متوسطيًّا عميقًا سيمرّ في المنطقة وخاصة في فصل الربيع؛ فإن ذلك يعني أن اضطرابًا وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها السعودية".