سيبراني تحقق إنجازاً رائداً في تقييمات MITRE ATT&CK لعام 2025 وتعزز حضورها العالمي في كشف التهديدات السيبرانية

أعلنت سيبراني، إحدى شركات أرامكو الرقمية والمتخصّصة في خدمات وحلول الأمن السيبراني، عن تحقيق إنجازًا رائدًا في تقييمات MITRE ATT&CK®️ لعام 2025، بعد اجتيازها جميع الاختبارات السيبرانية المطبَّقة عليها بنجاح، وتحقيقها نتائج استثنائية في اكتشاف سبعة تكتيكات هجومية رئيسية ضمن إطار MITRE ATT&CK، وهي: 100% من أساليب جمع المعلومات, 100% من أساليب الوصول لبيانات الدخول ، 100% من أساليب تنفيذ البرمجيات الخبيثة، 100% من أساليب سرقة البيانات، 100% من أساليب الحركة الداخلية للهجمات، 100% من أساليب التواجد المستمر، و100% من أنشطة الاستطلاع.