"سند محمد بن سلمان" يدعم الأسرة والطفولة بإطلاق مبادرة "أسرة مستقرة"

وتضم حقيبة المبادرة ما يقارب 9 مشاريع متخصصة، يستهدف الجزء الأكبر منها الأمهات، والمقبلات على الأمومة، منها مشروع "حلم" الذي يدعم فيه برنامج "سند محمد بن سلمان" جمعية "إنجاب" بالمتابعة الطبية وإجراء العمليات لمن تأخروا في الإنجاب، وذلك بشراكة فعالة مع أبرز المراكز الطبية العاملة في المجال.

فيما يأتي مشروعا "أم لأول مرة" و "التربية بالقيم" اللذان تنظمهما جمعية "الأم المبدعة" بدعم من البرنامج، لتقديم سلسلة من الورش التثقيفية والإرشادية للأمهات والمقبلات على الأمومة، بهدف توعيتهن وتأهيلهن نفسياً وطبياً واجتماعياً، على يد مدربات محترفات، وطبيبات مختصات بمرحلة ما قبل الإنجاب.