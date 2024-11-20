بمساحة ٢٠٠ ألف م2.. ترسية المشروع الاستثماري لتطوير "خور الدمام"

من جانبه، أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذا المشروع يقع على مساحة تبلغ أكثر من 200 ألف م2، وبنسبة بناء محدودة 5% لمنح مساحات أكبر للزوار والمتنزهين، وتشتمل الفرصة الاستثمارية على إقامة أنشطة ترفيهية وسياحية ورياضية ومطاعم وكافيهات ومضمار مشاة، وساحات مفتوحة مع المحافظة على سلامة البيئة ونباتات المانجروف، وحقوق التسمية والرعاية للموقع بالدمام لمدة 25 سنة دعمًا وتحفيزًا للمستثمرين؛ داعيًا عموم المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من الفرص والخدمات الاستثمارية التي تقدّمها الأمانة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).