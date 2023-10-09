صرف 84 مليون ريال مستحقات الدفعة 16 لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84.861.031) ريالًا؛ وذلك لكمية (45.602) طن، لعدد (106) مزارعين، تتضمن (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.670.443.751) ريال؛ وذلك لكمية (938.094) طن، لعدد (2702) مزارع.