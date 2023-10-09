صرف 84 مليون ريال مستحقات الدفعة 16 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة عن صرف مستحقات الدفعة السادسة عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/ 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84.861.031) ريالًا؛ وذلك لكمية (45.602) طن، لعدد (106) مزارعين، تتضمن (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.670.443.751) ريال؛ وذلك لكمية (938.094) طن، لعدد (2702) مزارع.
يُذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1.182.485) طنًّا، لعدد (3204) مزارعين.