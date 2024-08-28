"الشنقيطي": فتاوى الرسول الكريم امتازت بأساليبها البليغة المعبرة المطابقة لأحوال المُخاطَبين

وفي نهاية الجلسة، تناول المدرس بالمسجد النبوي الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، موضوع تطبيقات الفتاوى على ضوء المنهج النبوي في الحرمين، وعن الفتوى والتدريس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدينته في القرون الثلاثة الأولى، وأدب السلف الصالح في ذلك، وخصائص فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنُّع السلف الصالح عن الفتوى في مسجد الرسول المصطفى، حتى يشهد لهم غيرهم من أهل العلم، مع حرصهم على أن تكون الفتوى بالنَّقْل والأثر لا بالرأي والحدس.