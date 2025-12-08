وزارة الثقافة ومركز الملك فيصل يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي والثقافي

وأشار سموه إلى أن التعاون مع الوزارة يفتح آفاقًا واسعة للبرامج المشتركة التي ترتقي بالإنتاج المعرفي في المملكة، مؤكدًا أن هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق لمبادرات بحثية وثقافية نوعية، لا سيما في مجالات الترجمة، والتوثيق، وإعداد الدراسات المتخصصة. ولفت إلى أن مركز الملك فيصل يسعى إلى تقديم محتوى علمي رصين يدعم جهود الوزارة في تطوير القطاع الثقافي، وإبراز العناصر التاريخية والمعرفية التي تُثري الهوية السعودية.