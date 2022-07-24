"الاستثمار" تنظم الملتقى السعودي الكازاخستاني بجدة لتأكيد الشراكة بينهما

وأكد الاجتماع على مواصلة العمل؛ لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك قطاعات: البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرياضة.