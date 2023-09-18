"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الليث والقنفذة والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات، ورياحًا شديدة على الشعيبة والجموم وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان. وتشهد أمطارًا غزيرة على الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.