"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وعوالق ترابية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الليث والقنفذة والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات، ورياحًا شديدة على الشعيبة والجموم وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.