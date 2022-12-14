الإدارية العليا تصدر مبدأ قضائياً بشأن تسجيل بلاغات التغيُّب عن العمل

وتضمن الحكم أن بلاغ التغيُّب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقاً للمادة 13/ب من نظامه.