"سوق حراج الدمام".. سيطرة كاملة للعمالة الوافدة وعشوائية وفوضى دون تنظيم

وشددت الأمانة على منع البيع الجائل، نظراً لأضراره، وما يسببه من تشوهات بصرية في الشوارع والطرقات، ودعت الجميع بالتعاون مع جهود الأمانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والإبلاغ عن كافة المتسببين بالتشوهات البصرية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، كما أكدت وزارة الموارد البشرية أن جولاتها التفتيشية مستمرة ومتواصلة على السوق وأنها تقوم بعدة زيارات لضبط المخالفات ومستمرة في ذلك.