"محضر ضبط" والعقوبات تتهيأ.. "المياه" تباشر بئرًا خطرة بمكة وتردمها احترازايًّا

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بئرًا مكشوفة بمحافظة بحره تشكل خطورة على المارة ومرتادي الموقع؛ لقربها من الطريق ووجودها بجوار منطقة سكنية، وتم معالجتها بالردم احترازيًّا، وإزالة الخطورة؛ لضمان سلامة عابري الطرق، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية، وتحرير محضر ضبط مع الجهات المختصة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا.
وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عوض السلمي أنه يتم بشكل مستمر معالجة عدة بلاغات عن آبار مكشوفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك لضمان سلامة أرواح عابري الطرق، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية الذي توليه وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا؛ وذلك لندرة المخزون الجوفي من المياه بالمنطقة، ولكونها مصنفة من المياه المتجددة المعتمدة على مواسم الأمطار والتي تقع ضمن ما يسمى بنطاق الدرع العربي.
من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن فرع الوزارة -ممثلًا في إدارة الطوارئ- يستقبل على مدار الساعة البلاغات المتعلقة بالآبار المكشوفة التي تشكل خطورة على الأرواح؛ مبينًا أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات (911)؛ حيث أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات عبر الرابط "http://web.mewa.gov.sa/ucs".
ودعا "الخليف" المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، والاتصال على هاتف الوزارة رقم (939) أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.