"محضر ضبط" والعقوبات تتهيأ.. "المياه" تباشر بئرًا خطرة بمكة وتردمها احترازايًّا

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن فرع الوزارة -ممثلًا في إدارة الطوارئ- يستقبل على مدار الساعة البلاغات المتعلقة بالآبار المكشوفة التي تشكل خطورة على الأرواح؛ مبينًا أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات (911)؛ حيث أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات عبر الرابط "http://web.mewa.gov.sa/ucs".