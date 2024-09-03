المملكة تشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد.. لتعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية

وألقى "الكهموس" كلمة المملكة، أعرب فيها عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم أعمال هذا الاجتماع، مؤكدًا أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، أيدهما الله، تعمل في إطار رؤية المملكة 2030، على العديد من المبادرات الوطنية والدولية للحدّ من الممارسات غير المشروعة في المشتريات الحكومية.