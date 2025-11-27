"السوق المالية": قبول دعويين جماعيتين ضد "معنا للاستثمار" و"عشرين ستين الزراعية"

وجاء القرار الأول بعد تقدم أحد المستثمرين بشكوى ضد "معنا للاستثمار"، اتهم فيها الشركة بالإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل دون اتباع الإجراءات النظامية وفق قواعد طرح الأوراق المالية، وهو ما دفعه للاكتتاب بناءً على تلك الإعلانات، مطالبًا بـفسخ الاتفاقية ورد الأموال التي دفعها.