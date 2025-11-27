"السوق المالية": قبول دعويين جماعيتين ضد "معنا للاستثمار" و"عشرين ستين الزراعية"

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلبَي تقييد دعويين جماعيتين، مقدمتين من مستثمرَين ضد شركتي "معنا للاستثمار" و"عشرين ستين الزراعية".
وجاء القرار الأول بعد تقدم أحد المستثمرين بشكوى ضد "معنا للاستثمار"، اتهم فيها الشركة بالإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل دون اتباع الإجراءات النظامية وفق قواعد طرح الأوراق المالية، وهو ما دفعه للاكتتاب بناءً على تلك الإعلانات، مطالبًا بـفسخ الاتفاقية ورد الأموال التي دفعها.
أما القرار الثاني فصدر في دعوى مشابهة ضد شركة "عشرين ستين الزراعية"، بتهمة طرح أسهم دون الالتزام بالقواعد النظامية، حيث طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية وفسخ العقد وإلزام الشركة برد المبالغ التي دفعها.
ودعت الهيئة كل من اكتتب في أسهم الشركتين المذكورتين إلى التقدّم بطلب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين خلال 90 يومًا من تاريخ الإعلان، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استنادًا إلى المادة 57 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة حرصها على حماية المستثمرين من أي ممارسات غير عادلة أو تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب، مشيرة إلى أنها تعمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقليل تكاليفه، بما يضمن حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وآلية ممكنة.
