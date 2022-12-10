تخريج 159 قيادية يمثلن 17 دولة من برنامج "قيادات عالمية"

وألقت المؤسس المشرف العام على برنامج قيادات عالمية جورج تاون، نوف بنت عبدالله الراكان كلمة قالت فيها: "إن هذا العام يصادف السنة الثانية من برنامج قيادات عالمية، الذي بدأناه خلال ترؤس المملكة لمجموعة العشرين، وفي ظل جائحة كورونا والعديد من التحديات، إلا أن قوتنا ومرونتنا وتصميمنا على النجاح ساعدتنا في الوصول إلى أكثر من 200 امرأة من جميع أنحاء العالم".