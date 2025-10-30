التأمينات الاجتماعية تعلن اكتمال صرف معاشات شهر نوفمبر لعملاء أنظمة التقاعد

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 12 مليار ريال، شملت جميع عملاء أنظمة التقاعد المختلفة في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة حرصها على استمرار تطوير خدماتها وتحسين إجراءات الصرف بما يضمن راحة العملاء وسهولة حصولهم على مستحقاتهم الشهرية في الوقت المحدد.