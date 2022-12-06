الهيئة الملكية للعلا واليونسكو تطلقان برنامج الزمالة الدولية في الآثار

ويتضمن المعهد عدة برامج وأبحاث أثرية أساسية، أبرزها: المحافظة على الفنون الصخرية، والنقوش واللغات، والزراعة، والاستدامة في عصور ما قبل التاريخ، والاتصال، والسجلات الأثرية، ومراقبة المواقع الأثرية، والحفاظ على سلامتها، وإدارة المواقع والعناصر الأثرية.