"إعلام جامعة الملك سعود" يشارك في المنتدى السعودي الثالث للإعلام ومعرض "فومكس"

وأشار رئيس قسم الإعلام الدكتور فيصل العقيل؛ إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار سعي جامعة الملك سعود الحثيث لأداء دورها الاجتماعي المنوط بها، وتعزيز شراكاتها المجتمعية، كما أن قسم الإعلام منذ تأسيه قبل خمسين عام ولا يزال يحرص على الحضور الفاعل في مثل هذه الفعاليات وتقديم الإضافة"، معتبراً أن المنتدى فرصة للالتقاء بالمهتمين بالمجال الإعلامي بشقيه المهني والأكاديمي؛ لتقديم المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمجال الإعلامي وتعزيز حضور أعضاء هيئة التدريس بالقسم كمتحدثين في المنتدى والطلاب الدارسين في القسم الذين يصل عددهم إلى 4000 طالب وطالبة في تخصّصات القسم المختلفة وفي كافة برامجه التي تشمل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الإعلام وفنونه المختلفة في الفعاليات الإعلامية المهنية التي تعزّز وتنقل خبراتهم وتجاربهم العلمية والمهنية.