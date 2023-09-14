مكان المستثمر" تطرح  31 قطعة أرض متنوعه  بمساحة تزيد عن 42 ألف م2 في الدمام والخبر

تعلن "مكان المستثمر" وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة الأحوال الشخصية عن إقامة المزاد العلني "مزاد سيف لاين " في 18 سبتمبر الجاري بقاعة الأندلس للاحتفالات في الدمام ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً
يأتي ذلك لاستعراض 16 فرصة عقارية، وذلك عبارة عن مجموعة من الأراضي التجارية والسكنية في عدد من أحياء الدمام والخبر الراقية بمواقع مميزة وجاذبة للاستثمار العقاري والتي تمتد على مساحة متنوعة تصل مجموعها إلى ما يزيد عن 42 ألف متر مربع .
وتتميز الأراضي التي ستعرضها مكان المستثمر في المزاد العلني بموقعها الاستراتيجي الفريد في مدينة الدمام والخبر ، منها بلوك سكني يتكون من 16 قطعة سكنية بمساحه إجمالية 15848متر مربع و 14 قطعة مابين السكني والتجاري ومرفق طبي فى أرقى أحياء الدمام والخبر التي تقع فى مناطق النمو العمراني ، وعلى مقربة من أهم الطرق المحورية في المنطقة الشرقية.
وتمتاز العقارات بسهولة الوصول الى مواقعها الحيوية ، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع السكنية والصحية والتعليمية في المنطقة، وسيَستعرض المزاد مجموعة من الأراضي المتفرقة في أحياء الدمام الفيصلية والندى واحد والأنوار وطيبة والنور والعزيزية بالخبر.
وأشار عبدالله العمار المدير التنفيذي لـ "مكان المستثمر" إلى أن المزاد يعد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، نظراً لمواقع العقارات الاستثنائية في قلب المحيط التجاري والتمدد العمراني في المنطقة الشرقية ، حيث تبلغ مساحة المجموعة المطروحة للبيع في مزاد سيف لاين أكثر من 42 ألف متر مربع في الدمام والخبر، تتميز بكونها مكتملة الخدمات العامة.
ويعدّ "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها safe-line.info