الصمعاني: طبقنا الهوية العقارية ولا يوجد صك ضمن مخطط معتمد مُوقَف أو مُلغَى

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد مُوقَف أو مُلغَى لسبب يعود إلى الصك، موضحًا أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات.