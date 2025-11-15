طالبة من جامعة جازان تحصد الذهب في "SGiE 2025" بابتكار لمعالجة المياه بتقنيات "إنترنت الأشياء"

في إنجاز علمي جديد يعكس تميّز الشباب السعودي في الابتكار، حصدت الطالبة جنا حسين معشي، من قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة وعلوم الحاسب في جامعة جازان، الميدالية الذهبية والجائزة الكبرى الخاصة من HIUF، وذلك خلال مشاركتها في المعرض السعودي العالمي للاختراعات والابتكارات (SGiE 2025).
وجاء هذا التتويج نظير ابتكارها "نظام ذكي لمعالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها في الري"، والذي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء لتحسين كفاءة الاستخدام الزراعي للمياه الرمادية، بما يعزّز الاستدامة ويقلّل الهدر.
النظام، الذي صمّمته الطالبة بدقّة هندسية وروح ابتكارية، لقي إشادة من لجنة التحكيم التي أثنت على طابعه العملي وقدرته على دعم أهداف الاستدامة البيئية، ليتفوّق على عشرات المشاريع المشاركة من مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية.
من جهته، عبّر الدكتور محمد عريشي، رئيس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان، عن فخره بهذا الإنجاز، واصفًا المشروع بأنه "نموذج مُلهم يجسّد شغف الشباب وقدرتهم على تقديم حلول واقعية لتحديات بيئية ملحّة"، مؤكّدًا التزام القسم والجامعة بدعم المواهب الشابة وتعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية.
ويمثّل هذا التتويج إضافة نوعية إلى سجل جامعة جازان الحافل بالإنجازات، ويعكس نجاح الجامعة في إعداد كوادر علمية قادرة على الابتكار وتحقيق تطلّعات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة والبحث العلمي.
ويُعد ابتكار جنا معشي تجسيدًا لقدرات الطالبة السعودية على المساهمة في تطوير حلول تقنية تخدم المجتمع والبيئة، ويُشكّل حافزًا مُلهمًا للأجيال القادمة للمضي قدمًا في ميادين الإبداع العلمي والتقني.