طالبة من جامعة جازان تحصد الذهب في "SGiE 2025" بابتكار لمعالجة المياه بتقنيات "إنترنت الأشياء"

النظام، الذي صمّمته الطالبة بدقّة هندسية وروح ابتكارية، لقي إشادة من لجنة التحكيم التي أثنت على طابعه العملي وقدرته على دعم أهداف الاستدامة البيئية، ليتفوّق على عشرات المشاريع المشاركة من مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية.