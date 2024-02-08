"الدفاع المدني" يستعرض طائرة دون طيار لمكافحة الحرائق بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، طائرة دون طيار "درون" للمراقبة والرصد وعمليات البحث والإنقاذ ونقل المعلومات إلى غرفة التحكم، ومكافحة الحرائق عبر استخدام كبسولات البودرة الكيميائية، في المواقع التي يصعب الوصول إليها، كالغابات والمباني العالية.