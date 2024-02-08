"الدفاع المدني" يستعرض طائرة دون طيار لمكافحة الحرائق بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، طائرة دون طيار "درون" للمراقبة والرصد وعمليات البحث والإنقاذ ونقل المعلومات إلى غرفة التحكم، ومكافحة الحرائق عبر استخدام كبسولات البودرة الكيميائية، في المواقع التي يصعب الوصول إليها، كالغابات والمباني العالية.
يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.